El Govern abre expediente sancionador a la empresa del operario del incendio de La Bisbal (Girona)

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

GIRONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha abierto un expediente administrativo sancionador al contrato con la empresa subcontratada por la administración catalana cuyo empleado trabajaba con una radial en la carretera que provocó el incendio de julio en el macizo de Les Gavarres, en La Bisbal d'Empordà (Girona).

Según ha detallado la consellera en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, se trata de un expediente que contempla una sanción a la empresa de 300.000 euros por "incumplimiento del propio contrato en una situación de plan Alfa 3".

El expediente no supone la imposición directamente de la sanción, sino que la empresa puede recurrirlo y presentar documentación contra el mismo.

Es compatible con los procedimientos judiciales que puedan existir a raíz de las actuaciones de los Agents Rurals y de los Mossos d'Esquadra.

Tras el incendio que arrasó unas 2.200 hectáreas, Territorio abrió un expediente informativo a la empresa adjudicataria de un contrato de conservación de carreteras, cuyo empleado se encontraba realizando trabajos con una sierra radial durante la activación del nivel 3 del plan Alfa de peligro de incendio forestal, cuando está prohibido el uso de estas herramientas.