El Govern abrirá una consulta pública en noviembre de la futura ley catalana de bienestar digital

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, este lunes antes de la segunda reunión de la comisión interdepartamental para el bienestar digital de la infancia y la adolescencia- EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat prevé abrir en noviembre una consulta pública previa del anteproyecto de ley de bienestar digital y protección de la infancia y la adolescencia, antes de comenzar la tramitación del texto en 2027.

Lo han explicado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la directora general de Societat Digital, Sandra Ruiz, este lunes en declaraciones a medios, antes de la segunda reunión de la comisión interdepartamental para el bienestar digital de la infancia y la adolescencia creada en marzo.

El proceso incluirá una consulta a través de la plataforma Participa para "recoger" la voz de profesionales, entidades del tercer sector y los propios menores, así como una serie de sesiones territoriales durante noviembre, diciembre y enero.

Sàmper ha explicado que esta norma será un instrumento normativo y que después serán los diferentes departamentos del Govern los que "están llamados a ser protagonistas en primera persona" para desplegar algunas de las medidas, que contarán con un marco temporal de 2 años, hasta 2028.

Ha defendido la necesidad de encontrar un "equilibrio" en el que los avances de las nuevas tecnologías y la IA sean capaces de coexistir con el crecimiento saludable y más sano posible de los niños en Catalunya.

EJES ESTRATÉGICOS

Este anteproyecto de ley se enmarca en el paquete de 67 primeras medidas acordadas por la comisión este lunes para desplegar un modelo catalán de bienestar digital para la infancia y la adolescencia, y que tiene el objetivo de garantizar entornos digitales más seguros, saludables y adecuados.

Estas medidas se han articulado en base a seis ejes, que incluyen la gobernanza y planificación estratégica, y la información, seguimiento y evaluación, por las que se prevé la creación de un observatorio para monitorizar usos digitales y su impacto o la elaboración de materiales de prevención junto a los Mossos d'Esquadra.

También reforzar la capacidad crítica y habilidades digitales de los adolescentes; la formación específica en bienestar digital de profesionales de ámbitos como el tiempo libre, la justicia juvenil o los deportes, y una mayor regulación, a través del anteproyecto de ley.

EDUCACIÓN Y SALUD

El último eje, con el mayor volumen de medidas, incluye acciones dirigidas directamente a los menores y adolescentes y a las familias y comunidades, para que estas puedan "acordar" conjuntamente un uso de la tecnología que no sea nocivo, ha detallado Sàmper, además de la creación de una herramienta para la detección y retirada de contenidos nocivos y discursos de odio en redes sociales.

Sàmper también ha destacado dos medidas concretas, que son la detección de usos excesivos de la tecnología en las revisiones pediátricas, que estaría en marcha a partir de 2027, o la limitación del uso de la IA generativa en centros públicos como escuelas, bibliotecas o centros deportivos para los menores de 14 años.