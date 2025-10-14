El Govern activa ayudas por valor de 60 millones por los daños de las lluvias en Tarragona

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque. - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado que activará un primer paquete de medidas urgentes para hacer frente a los daños causados por las lluvias torrenciales en Terres de l'Ebre (Tarragona) y vehicular la financiación necesaria para recuperar las zonas afectadas, con un importe inicial de 60 millones de euros ampliables.

Así lo expresa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, en el que indica que, a partir del próximo lunes, el Institut Català de Finances (ICF) activará una línea de 50 millones de euros en préstamos para empresas, administraciones locales y entidades afectadas por situaciones de emergencia.

Estos 50 millones serán ampliables y aportados por el ICF (75%) y el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat (25%), retornables en un plazo de hasta 10 años, con un año de carencia incluido.

Respecto a los otros 10 millones, estos forman parte de la activación de un conjunto de líneas para hacer frente a los daños materiales en las zonas afectadas, con subvenciones directas en favor de los ayuntamientos para la recuperación de infraestructuras y edificios municipales.

También se valorarán los daños sufridos en el ámbito agrario y otros sectores, se estudiará cómo facilitar apoyo económico a las actividades más afectadas y se creará un grupo de trabajo para evaluar las medidas.