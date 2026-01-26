El Govern activa la instrucción de teletrabajo y refuerza el bus ante la situación de Rodalies

Cartel informativo en la Estación de Fabra i Puig de Barcelona.- Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha acordado este lunes activar de teletrabajo para minimizar la movilidad y reforzar todas las líneas de bus interurbano a lo largo de este lunes ante las incidencias que registra la red de Rodalies en Catalunya.

Las medidas se han acordado en una nueva reunión de seguimiento del Govern coincidiendo con dos nuevos paros en la red debido a incidencias informáticas.

La Generalitat ha asegurado que sigue "con preocupación la situación ferroviaria en Catalunya" en un comunicado posterior a ese encuentro.

Además, el Govern "mantiene el contacto permanente con los agentes económicos y sociales del país para compartir y actualizar la situación de la red ferroviaria de Rodalies y las consecuencias que se derivan".

Ha añadido que celebrará un nuevo encuentro con todos ellos para analizar la situación.

El Govern ha exigido a Renfe y Adif una solución a las nuevas incidencias registradas esta mañana, mientras que el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que tiene delegadas las funciones de presidente, "comparecerá este miércoles en el Parlament de Catalunya".