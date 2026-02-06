El Govern activará 14.000 hectáreas de suelo para el desarrollo de grandes áreas industriales

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern impulsará la activación de hasta 14.000 hectáreas de suelos de actividad económica "para el desarrollo de grandes áreas industriales que sean capaces de impulsar inversiones estratégicas y favorecer el reequilibrio territorial".

Así lo ha dicho este viernes durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Catalunya, en el Hotel Palace en Barcelona, en la que ha explicado que esa es la cifra de superficie de actividad económica en Catalunya que cuenta con un amplio potencial y "que aún está pendiente de desarrollo".

Segúnha detallado Paneque, el Govern está preparando una estrategia para activar el suelo, en el marco de la ley de Territorio y la revisión del Plan Territorial General de Catalunya, que "hace años que pide esta actualización" y cuenta con un horizonte hasta 2050.

"Durante demasiados años no se han actualizado herramientas de planificación y debemos trabajar en el corto plazo en obras e infraestructuras de urgencia, pero también en el largo plazo para pensar y diseñar la Catalunya 2050 que queremos", ha añadido Paneque.

CONCESIONES PÚBLICO PRIVADAS

Durante su intervención, la consellera también ha afirmado que el Govern abrirá durante este febrero una consulta al mercado para "explorar concesiones de obra pública" para diferentes actuaciones en carretera, en el marco del programa 2+1, o las estaciones de la línea de metro L9.

"En el ámbito de las infraestructuras, los retos son muy grandes y las concesiones es un ámbito que desde el Govern queremos trabajar y explorar", ha añadido la consellera.

Así, por un lado estas concesiones se llevarían a cabo en el marco del programa 2+1, que tiene el objetivo de reducir los accidentes frontales en carreteras que actualmente sólo cuentan con un solo carril por sentido, ha explicado Paneque.

En este sentido, la consellera ha dicho que la red viaria catalana es "suficientemente sólida, pero con unos niveles de mortalidad en los choques frontales que no son aceptables".

Además, también se explorarán concesiones de obras de las estaciones del tramo central de la línea de metro L9 en Barcelona.