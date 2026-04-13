El Govern activará 2,5 millones para un campus universitario en Vilafranca del Penedès (Barcelona)

La consellera Núria Montserrat, en el centro, durante el acto de firma del convenio este lunes - RECERCA I UNIVERSITATS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat activará una aportación de 2,5 millones de euros a favor del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Barcelona) para impulsar un nuevo campus universitario en el municipio.

Se destinarán para la edificación de un futuro campus para reforzar los estudios ya implantados del grado de Enfermería, que ahora se imparten en la estación enológica, así como incorporar nuevas disciplinas adaptadas a las necesidades del territorio, informa el departamento en un comunicado este lunes.

La consellera Núria Montserrat ha participado este mismo lunes en el acto de firma del convenio de colaboración entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès con el objetivo de "consolidar y potenciar" la educación superior en la localidad.

Montserrat ha remarcado que invertir en salud es "estratégico para el país y este proyecto de campus universitario arraiga la formación al territorio y hace que el talento se pueda desarrollar en él", además de que valora que la iniciativa parta de un proceso de diálogo con la universidad y con el territorio.

El alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha defendido la ampliación de la oferta universitaria en la ciudad: "Esperamos continuar creciendo en la formación en el ámbito de la salud y de las TIC de acuerdo con la URV y siempre en sintonía de las demandas del territorio".

El rector de la URV, Josep Pallarès, ha afirmado que "Vilafranca merece un paso más, un salto adelante" y que analizarán las necesidades formativas para facilitar que la ciudadanía tenga las condiciones para formarse y poder trabajar en el territorio.