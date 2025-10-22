El Govern adjudica de nuevo a Clipper's Live el festival de los jardines de Pedralbes de Barcelona

Archivo - Palau de Pedralbes - PACO J. MUÑOZ - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha adjudicado de nuevo a Clipper's Live la organización del festival de los jardines de Pedralbes de Barcelona para los próximos tres años.

Según ha informado este miércoles en un comunicado, la empresa ganadora ha obtenido la mejor puntuación de las cuatro ofertas que se han presentado en el concurso para ocupar temporalmente el espacio durante los meses de verano.

En concreto, se le ha otorgado un permiso de ocupación temporal (45 días) de los espacios exteriores y parte del interior de este emblemático edificio situado en la entrada de Barcelona.

El Govern recibirá 1,3 millones de euros de la adjudicataria en concepto de canon unitario, un 64,5% por encima del precio mínimo fijado en las bases del concurso.

Esta es la segunda vez que la Generalitat saca a concurso público la organización del festival, siendo la primera en 2023, y la compañía podrá volver a organizar las ediciones de 2026, 2027 y 2028.