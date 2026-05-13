El Govern y AeroS colaboran para desplegar el sector de la seguridad y defensa en Catalunya

Foto de los asistentes al acuerdo - GOVERN

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y la asociación empresarial AeroS, que agrupa el ecosistema aeronáutico, de espacio y de defensa de Catalunya, han firmado un convenio de colaboración para desplegar el sector de la seguridad y defensa en Catalunya, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado este miércoles.

Este convenio tiene el objetivo de consolidar Catalunya como "ecosistema europeo de referencia en los sectores de la seguridad, la aeronáutica y la defensa reforzando su autonomía estratégica, capacidad industrial y proyección internacional".

Además, también prevé acompañar al tejido industrial catalán en la transformación para poder proveer al sector de la seguridad, especialmente entre aquellos sectores con mayor potencial como el de la automoción, el metalúrgico o las industrias del espacio, y apoyar el crecimiento y consolidación del tejido de empresas desarrolladoras de tecnologías duales.

El acuerdo, que tendrá una durada inicial de tres años (2026-2028) y contempla la participación de la Secretaría de Políticas Digitales en el marco de la Estratègia Catalunya Espai 2030, permitirá coordinar actuaciones que fomenten la información y sensibilización del sector en el tejido empresarial catalán.

El acto de firma ha contado con la participación del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; del secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró; del presidente de AeroS, Santiago Ballesté, y de su directora, Neus Olea.

Sàmper ha afirmado que el convenio permitirá impulsar actuaciones estratégicas para situar Catalunya en una posición idónea para aprovechar las oportunidades que se abren en este ámbito: "Este objetivo sólo lo lograremos desde el impulso que nos ofrece la colaboración público-privada".

Por su lado, Ballesté ha dicho que el nuevo escenario geopolítico abre una oportunidad y ha señalado que Catalunya tiene "tecnología, una industria solvente y preparada, talento y gran capacidad".