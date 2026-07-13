El Govern afirma que la regulación del alquiler modera los precios y amplía los pisos disponibles

Archivo - Panorámica de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha afirmado que la regulación del alquiler ha consolidado la moderación de precios y ha permitido ampliar el parque de alquiler habitual en Catalunya.

Las rentas medias de los municipios declarados Zonas Residenciales de Mercado Tensionado disminuyeron un 2,8% en el primer trimestre de este año comparado con el trimestre anterior, mientras que en los municipios sin regulación subieron un 0,1%, informa en un comunicado este lunes.

La inflación acumulada desde el primer trimestre de 2024 (el último antes de la entrada en vigor de la limitación de precios) ha sido del 5,3% en Catalunya, mientras que los precios de los alquileres han bajado un 4,7% en la ciudad de Barcelona y un 1,3% en las zonas de mercado tensionado.

En los municipios no declarados como tensionados, los precios de los alquileres han subido un 9,5% en el mismo periodo.

Según el Departament, "este diferencial territorial confirma que la regulación actúa allí donde hay más presión residencial y evita incrementos que hubieran sido superiores a la inflación".