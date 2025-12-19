El Govern y Alcanar (Tarragona) firman un protocolo de ejecución de obras para evitar inundaciones

(I-D) El Alcalde De Alcanar (Tarragona), Joan Roig; El Conseller De La Presidencia De La Generalitat, Albert Dalmau, Y El Director De La Agència Catalana De L'aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, Firman Un Protocolo De Obras- GOVERN

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau; el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, y el alcalde de Alcanar (Tarragona), Joan Roig, han firmado este viernes el protocolo de ejecución de obras hidráulicas para evitar inundaciones en la zona de Alcanar Platja.

El Protocolo de intenciones para la gestión integral del riesgo de inundación en el barranco del Llop tiene como objetivo construir las infraestructuras necesarias y solucionar el problema "histórico" de las viviendas situadas en zona inundable, informa el Govern en un comunicado.

La solución definitiva al problema de las inundaciones será "de mutuo acuerdo, siempre que sea posible, o la expropiación si es necesaria", y Govern y Ayuntamiento colaborarán en el proceso que prevé tanto medidas hidráulicas como urbanísticas y buscará el consenso con los vecinos afectados.

El consistorio ya ha iniciado un proceso de tasación de las viviendas afectadas con la intención de adquirirlas, operación en la cual "tendrá el apoyo de la Generalitat".

Los estudios técnicos previos elaborados por la ACA concluían que, para evitar la inundación de las zonas urbanas, era necesaria una actuación hidráulica "integral" basada en la comunicación de balsas de laminación, derivaciones de caudales y canalizaciones adecuadas, además de una solución a la presencia de viviendas en el mismo lecho del río.

La ACA ha sacado a licitación, por valor de 163.360 euros IVA incluido, la redacción del proyecto constructivo para evitar las inundaciones en el ámbito de Alcanar Platja, con "especial atención" al sector de la urbanización Estona.

"DEUDA HISTÓRICA" CON ALCANAR

Dalmau ha afirmado que, con la firma del protocolo, acaba "una deuda histórica" del Govern con Alcanar respecto a una situación que hacía demasiado tiempo que duraba.

"El objetivo final es la canalización del barranco pero, sobre todo, dar una solución a la problemática de las casas que hay, una solución que pasará por el diálogo", ha asegurado el conseller.

ÚLTIMO ACTO OFICIAL DE ROIG

Por su parte, Roig ha agradecido "la valentía política y el rigor técnico del Govern" y ha recordado que el municipio ha sufrido cinco catástrofes naturales en siete años, cosa que demuestra que el cambio climático no es un futurible sino una realidad.

El acto de firma del protocolo ha sido el último de Roig al frente de la alcaldía de Alcanar tras anunciar el pasado domingo su dimisión del cargo, precisamente, por la "carga física y mental" que le ha provocado la gestión de los últimos cinco episodios de lluvias torrenciales.

Roig renunciará a la alcaldía este viernes a las 18 horas en un pleno extraordinario y la actual primera teniente de alcalde, Neus Sancho, asumirá las funciones.

HOJA DE RUTA EN TRES FASES

En la primera etapa del proyecto se constituirá la comisión de seguimiento integrada por las dos administraciones y la ACA y se definirá el alcance y el calendario del proyecto hidráulico, que se redactará también durante esta fase.

Una vez definidas las soluciones técnicas, el Ayuntamiento tramitará y aprobará las modificaciones urbanísticas necesarias para "reordenar el ámbito y garantizar la existencia de los espacios destinados a sistemas fluviales que ahora son suelo urbano".

La última fase corresponderá a la ejecución de las obras; esta fase del proyecto se podrá alargar hasta principios de 2029 aunque, informa el Govern, a finales de 2027 ya habrá máquinas sobre el terreno para iniciar las obras.