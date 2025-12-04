El Govern amplía el plazo de ejecución de los proyectos municipales dotados de ayudas climáticas

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha ampliado este jueves los plazos de ejecución y justificación de los proyectos municipales de mitigación y adaptación climática dotados de una subvención pública.

Los ayuntamientos podrán llevar a cabo dichos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2025, frente a la fecha límite del 30 de agosto marcada inicialmente, medida que afectará a todas los ayuntamientos que recibieran la ayuda después del 21 de junio de 2024, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Esta ampliación tiene el objetivo de "garantizar la igualdad de condiciones entre todos los beneficiarios" ante las diferentes ampliaciones presupuestarias y gran volumen de solicitudes, que han derivado en que no todos los ayuntamientos reciban las ayudas a la vez.