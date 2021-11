El Govern analiza con ERC, Junts, CUP y comuns la ratificación de un 25% de castellano en aulas

El PSC, invitado, no asiste porque no se ha contado con todos los partidos

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha analizado este miércoles con Junts, ERC, CUP y comuns la decisión del Tribunal Supremo (TS), que ha reafirmado este martes la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Catalunya, que ya fijó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Según han informado fuentes del departamento a Europa Press, también se ha invitado al PSC a la cita este mediodía en la sede de la Conselleria, porque el alcance de la convocatoria era a los partidos favorables a la inmersión lingüística.

Los socialistas, no obstante, no han acudido a la cita porque, según fuentes socialistas, no estaban invitadas todas las formaciones del Parlament: "El catalán se defiende con consenso, hablando con todos".

Por parte del departamento se han sentado a la mesa la secretaria general, Patrícia Gomà, y la secretaria de Transformación Educativa, Núria Mora.

En representación de los partidos, han asistido Mònica Palacín (ERC), Mònica Sales, (Junts), Carles Riera (CUP) y David Cid (comuns).