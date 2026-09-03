El Govern anuncia mejoras en 13 líneas de autobús interurbano con más frecuencia y expediciones

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la presentación del balance del plan de choque de movilidad interurbana - GOVERN

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado mejoras en 13 líneas de autobús interurbano en Catalunya, que contarán con más frecuencias e incrementos de las expediciones y entrarán en funcionamiento en las próximas semanas.

En un comunicado este jueves, el departamento ha explicado que la consellera ha hecho este anuncio en la presentación del balance del segundo Plan de choque para la mejora de los servicios de autobús interurbano.

"Reforzamos las conexiones con más demanda y mejoramos el acceso a los centros educativos y sanitarios para facilitar la movilidad", ha destacado Paneque, que ha recordado que este plan se aprobó el 28 de abril y prevé una inversión anual de 21,5 millones de euros para reforzar la red de transporte público por carretera.

Hasta ahora, las actuaciones desplegadas representan una inversión ejecutada de 7,8 millones de euros anuales.

Paneque ha explicado que, para definir los 50 corredores que forman parte del plan, se han centrado en tres grandes criterios de priorización: "Dar respuesta a los corredores con más demanda, facilitar el acceso a servicios públicos esenciales y poner el foco en los municipios rurales o de baja densidad de población".

También ha detallado que el plan se ha diseñado pensando en la conectividad con los principales ejes ferroviarios mientras el Govern trabaja "para revertir una situación de desinversión y desatención que se ha prolongado durante demasiado tiempo".

Las líneas con mejoras previstas son la conexión Manresa-UAB Bellaterra; la e3 UAB-Cerdanyola-Barcelona; la de Caldes de Montbui-Hospital de Mollet; la de Guissona-Cervera; la de Rupit-Roda de Ter-Vic; la de Sabadell-Barberà-Badia-UAB; las M12 y M13 en Rellinars; la de Mediona-Sant Sadurní d'Anoia; la de Arenys de Munt-Arenys de Mar-Hospital de Mataró; la L63 Sant Andreu de la Barca-Pallejà-Barcelona; la e26 Parets-Mollet-Barcelona; la de Castellar-Sabadell, y la de Aeroport de Girona-Girona.