El Govern apela al diálogo para un inicio de curso que garantice el "derecho a la educación"

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apelado al diálogo con los sindicatos y el conjunto de la comunidad educativa en Catalunya como la forma de garantizar tanto el derecho a huelga como el derecho a la movilidad y el "derecho a la educación" al inicio del próximo curso escolar, la semana próxima.

"Trabajamos para que en el inicio de curso, más allá del respeto, como no puede ser de otra forma, al derecho a huelga, se garantice también el derecho, que es un derecho, a la educación de nuestros niños y adolescentes", ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha insistido en que trabajan por un inicio de curso con la máxima normalidad posible y que, más allá de la garantía al derecho de huelga y al derecho a la educación, se garantice la movilidad, "no solo de las familias, sino de muchas personas que se irán incorporando a su trabajo a lo largo de estos días y semanas".

REUNIÓN CON LOS SINDICATOS

Paneque ha insistido en que las medidas acordadas al final del anterior curso con parte de los sindicatos representan "esfuerzo económico y de recursos nunca desplazados hasta ahora en Catalunya" en el ámbito educativo.

También que, más allá de que los recursos puedan parecer a algunos insuficientes, el Govern ha tomado una "orientación política" en educación que es la adecuada para revertir años de falta de inversión y para la mejora del sistema en general.

En este sentido, a pesar de la reunión con los sindicatos esta semana, ha dicho que la fase de negociación ya se produjo: "La negociación, el diagnóstico y los recursos, desde nuestro punto de vista, están hablados".

Respecto a las conversaciones con los sindicatos, ha dicho: "Si esta negociación va a un camino de pedir cuestiones que no son posibles y que no existen los recursos para poder llegar, esto dificulta la negociación", pero que si se enmarca en que se va en la buena dirección, se puede avanzar.

CAMBIOS EN EL DEPARTAMENTO

La consellera ha reiterado el apoyo del presidente, Salvador Illa, a la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, y a la "dirección política" y a las políticas que está llevando a cabo, así como también a los cambios en el Departamento tras el error en las pruebas Pisa.

En este sentido, ha enmarcado el relevo de Teresa Sambola por Marta Clari en la voluntad de una nueva etapa en la conselleria: "Se ha buscado un perfil muy vinculado a la gestión, a la gerencia de grandes organizaciones, de estructuras públicas complejas".

Y sobre el error de las pruebas Pisa, ha descartado dar más detalles sobre los expedientes abiertos a miembros del Departamento hasta que finalice su tramitación.