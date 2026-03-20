El Govern aprobará el martes un primer paquete de medidas para empresas y familias ante la guerra

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciado que el Govern aprobará el martes en Consell Executiu un primer paquete de medidas destinadas al tejido económico, a las familias y de impulso de las energías renovables, ante las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Así se ha pronunciado rueda de prensa este viernes tras la reunión del Govern con todos los grupos parlamentarios excepto Vox y Aliança Catalana (AC) sobre los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Romero ha asegurado que aún no tiene las cifras concretas de las medidas anunciadas, y ha añadido que se trata de un primer paquete, que contiene algunas propuestas de los grupos parlamentarios, pero prevé que haya más medidas en el futuro, en función de las que promueva la UE y el Gobierno.

Ha agradecido el "el tono, la predisposición y las propuestas" de los grupos, y ha explicado que estudiarán las nuevas medidas que les han hecho llegar este viernes para ver si de pueden incluir en el decreto del martes, además de las que ya propusieron hace una semana en una primera reunión.

AYUDAS Y FINANCIACIÓN BONIFICADA

Ha concretado que para la protección al tejido económico, el Ejecutivo catalán pondrá en marcha ayudas directas a empresas y financiación bonificada a través del Institut Català de Finances (ICF) destinadas al sector de la agricultura, la pesca, el transporte y la movilidad, ya que asegura que son los más afectados.

En política fiscal, Romero ha descartado bajadas del IRPF, y ha señalado que estudiarán exenciones o rebajas en algunas tasas de los sectores pesquero y agrícola, y también ha destacado que prestarán asesoramiento desde Acció, para ayudar a las empresas a "abrir nuevos mercados".

En cuanto a la protección a las familias, la consellera ha explicado que "no habrá grandes medidas", sino que abrirán una línea de ayudas abierta y genérica que permita definir posteriormente a qué colectivos se destinan, una vez se observen las afectaciones concretas de la guerra.

También aprobarán un tercer bloque de medidas para promover las energías renovables tanto de autoconsumo como de empresas, un refuerzo de la Energética Pública y una simplificación administrativa en el autoconsumo.

GRUPO DE TRABAJO

Además, el Govern creará un grupo de trabajo para hacer seguimiento del aumento de precios para que "las empresas no trasladen a los ciudadanos el impacto" del conflicto en Oriente Próximo, y estará formado por representantes de la Agència Catalaan de Consum y la Agència Catalana de Competència.

La consellera ha confiado en tener unas cuentas aprobadas antes de que finalice el periodo de sesiones actual, en julio, y ha descartado valorar las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, que pedía al Govern no limitar la negociación a las competencias del Govern, en alusión al traspaso de la recaudación del IRPF a la Generalitat.

"No habrá problema si hablamos del Presupuesto porque el Govern está dispuesto a ceder", ha sostenido la consellera, que ha llamado a mantener las conversaciones discretas y más en el ámbito privado que en el público.