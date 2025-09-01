El Govern aprobará este martes el techo de gasto para iniciar la elaboración de sus Presupuestos

Archivo - (I-d) La consellera de Economía, Alícia Romero el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, llegan al Palau de la Generalitat a 7 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Illa afirma que aún no han empezado a negociar con sus socios, pero confía en obtener su apoyo

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado que el Govern aprobará este martes en la reunión del Consell Executiu el techo de gasto, como paso previo a la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat para el año 2026, que confía poder aprobar con sus socios de investidura, Comuns y ERC.

Lo ha explicado en en una entrevista este lunes de Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press, en que ha afirmado que el Govern se encuentra en una fase de trabajo interno para ordenar las prioridades y hacer un planteamiento que pueda convencer a ERC y Comuns: "Es normal porque son ellos los que me facilitaron la investidura".

Ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para tener presupuestos y que es el único escenario que contempla, porque ante la compleja situación internacional, ve bueno tener "un marco de estabilidad en Catalunya y en España".

QUITA DE LA DEUDA

Sobre el proyecto de ley del Gobierno para asumir hasta 83.252 millones de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Illa ha señalado que comportará un "ahorro muy importante" que ha cifrado en unos 300 millones de euros para el año próximo, y que resolvería un desequilibrio en la financiación, también para otras comunidades.

"Debido a una financiación desequilibrada durante la época de austeridad, algunas comunidades autónomas nos endeudamos más de la cuenta. Ahora esto se subsana con ese mecanismo de condonación de deuda que creo que va en la dirección correcta y que es una muy buena noticia para Catalunya", ha defendido.

PRIMEROS PRESUPUESTOS DE ILLA

En caso de hacerlo, serían los primeros Presupuestos que Illa conseguiría aprobar desde que es presidente, puesto que el anterior proyecto ni tan solo llegó al Parlament por la falta de apoyo parlamentario, y el Govern aprobó 3 suplementos de crédito a las cuentas de la Generalitat para disponer de sus ingresos extra.

Sin embargo, en 2024 el Govern sí que aprobó en el Consell Executiu el techo de gasto, que situó en 37.783 millones de euros.

RODALIES

Sobre el mal estado de la red de Rodalies, Illa ha afirmado que se debe muchos años de desinversión y a una gobernanza que debe ajustarse, ha dicho, con el traspaso a la empresa mixta participada por la Generalitat.

Ha afirmado que es un tema que le preocupa y que por ello se reunirá esta semana con los máximos responsables de Renfe y Adif para evaluar las incidencias del verano y para seguir las próximas intervenciones en la red, especialmente las obras para desdoblar la vía de la R3 y los servicios alternativos que se dispongan.

Preguntado por si las negociaciones para el traspaso están evolucionando correctamente, ha respondido que "van muy bien" y que el ministerio de Transportes y la conselleria de Territorio están trabajando bien en este ámbito.