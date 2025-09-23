El Govern aprueba el anteproyecto de ley del primer código de finanzas públicas de Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Silvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado el anteproyecto de ley del primer código de finanzas públicas de Catalunya, con el objetivo de actualizar y recoger en un único texto jurídico toda la regulación sobre las finanzas públicas y la gestión del presupuesto, ahora dispersa en diferentes normas.

El código se estructura en ocho libros y el primero de ellos, que también se aprueba este martes, es el relativo a las disposiciones generales, como su ámbito de actuación, los principios que lo rigen, y las responsabilidades generales, derechos y obligaciones de la Generalitat, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu.

Los libros restantes, que también se deberán aprobar por ley, tratarán sobre el patrimonio de la Generalitat; su programación presupuestaria y presupuesto; la contabilidad de las finanzas públicas; tesorería, endeudamiento y garantías de las finanzas públicas; subvenciones y ayudas; control económico y financiero, y la responsabilidad económica y financiera.

De esta manera, se refuerza la seguridad jurídica al disponer de un marco jurídico de las finanzas "claro y coherente que facilitará y agilizará la actualización".

Además, se introducen los criterios y sistemática de evaluación de las políticas que la Generalitat ha incorporado los últimos años, y los mecanismos y medidas de lucha contra la corrupción en la gestión de los fondos públicos.