El Govern aprueba un decreto de medidas urgentes para el sector agrario y forestal

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado un decreto de medidas urgentes de apoyo en el ámbito agrario y forestal para "paliar los efectos de las crisis sucesivas que lo han afectado desde 2019 y que ponen en riesgo su viabilidad", informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El decreto prevé la exención de la tasa para el certificado sanitario asociado al movimiento de ganado en situación de declaración oficial de enfermedad, como con los casos por Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que se han producido recientemente.

También se han aprobado beneficios fiscales en el ámbito del impuesto de sucesiones y donaciones, y el impuesto de transmisiones patrimoniales de determinadas explotaciones, para "garantizar el relevo generacional en el sector".

Del lado medioambiental, el decreto incorpora una bonificación en el importe de la cuota de la tasa para la emisión de declaraciones de impacto ambiental, a fin de rebajar al máximo este coste en determinados planes y proyectos, de forma que la cuota de la tasa "no suponga un freno a la ejecución urgente".

En concreto, la tasa será del 75% para planes de gestión forestal y roturaciones en zonas de alto riesgo de incendio y del 100% en proyectos específicos de prevención de incendios.

Y en favor de la simplificación burocrática, destaca la eliminación de trámites en el ámbito de la actividad agrícola, la ganadera, la forestal y en el sector agroalimentario.