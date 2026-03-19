Govern y Aucat crean un gemelo digital para mejorar la gestión de tráfico y emergencias en la C-32

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BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern, Aucat e i2CAT han presentado este jueves un gemelo digital para mejorar el tráfico y la gestión de emergencias en la C-32, ha explicado en declaraciones a la prensa el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, junto al director de tecnología e innovación de Automistas, Àngel Codina, y el director de i2CAT, Sergi Figuerola.

El proyecto ha contado con una inversión de 600.000 euros de los fondos Next Generation y Tort ha explicado que permite dar "un salto adelante en la movilidad inteligente", ya que ofrece la posibilidad de realizar simulaciones y poder pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva.

Codina ha destacado que se trata de un proyecto pionero que permite diseñar soluciones y probarlas, y sitúa la vía "en la vanguardia de toda la movilidad inteligente".

Figuerola ha explicado que la tecnología se podrá aplicar en casos de emergencia, y que impulsa la seguridad en la carretera.

En caso de accidente, el sistema permite activar un protocolo que informa a los conductores a través de paneles informativos y una aplicación móvil, y reduce en hasta un 20% el tiempo en el que los vehículos de emergencia llegan.

DIMOS 5G

El piloto, enmarcado en el proyecto de investigación DIMOS 5G, es una iniciativa "pionera en el entorno de investigación europeo" que demuestra cómo la investigación en el ámbito de la movilidad inteligente impacta directamente en la seguridad ciudadana, optimizando la gestión de la vía de forma predictiva y eficiente.

En caso de accidente, el gemelo digital monitoriza la autopista integrando datos de sensores de carretera e información V2X (comunicación entre vehículo e infraestructura) bajo redes 5G e ITS-G5.

El análisis de datos permite al sistema seleccionar la estrategia óptima para abrir paso al vehículo de emergencia, generando recomendaciones automáticas de distancia de seguridad y maniobras que se transmiten en tiempo real a las personas usuarias de la vía.