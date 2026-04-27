El Govern aumenta las entidades que pueden pedir ayudas para organizar cursos de catalán

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha abierto la segunda edición de la línea de subvenciones para la organización de cursos de catalán para adultos para el curso académico 2026-2027 y aumenta el abanico de entidades que pueden solicitar la ayuda, informa este lunes en un comunicado.

Esta línea de ayudas forma parte del plan específico de impulso del catalán en el marco de la regularización y se enmarca en las líneas de trabajo del Pacte Nacional per la Llengua.

El objetivo de esta subvención es que las entidades y los ayuntamientos catalanes de menos de 17.500 habitantes que lo soliciten puedan organizar cursos iniciales de catalán gratuitos.

En la convocatoria 2025 se otorgaron un total de 350 cursos y 205 organizaciones diferentes participaron en ella: el 50,73% de los beneficiarios fueron ayuntamientos, el 48,78% entidades y menos de un 1% consejos comarcales.

Una de las novedades de la convocatorias es la ampliación del abanico de entidades que pueden solicitar la ayuda, y además de los ayuntamientos, consejos comarcales y entidades sin ánimo de lucro, ahora podrán optar las entidades municipales descentralizadas, las entidades religiosas con personalidad propia y los colegios profesionales.

Los cursos pueden ser presenciales, semipresenciales y virtuales, siempre que las horas de formación en línea sean síncronas con el formador, y se aumenta la capacidad de organización de las entidades, que podrán presentar hasta 6 solicitudes.