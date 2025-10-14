El Govern autoriza a Avançsa a participar en la ampliación de capital de Neos Surgery

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, a través de Avançsa --entidad pública encargada de impulsar el tejido empresarial catalán mediante la colaboración público-privada--, a participar en la ampliación de capital de Neos Surgery, dedicada a la innovación en dispositivos quirúrgicos.

Así lo expresa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, en el que especifica que este refuerzo del apoyo a la tecnológica catalana se lleve a cabo mediante la conversión en capital de un préstamo participativo.

Avançsa ha aprobado una nueva operación en forma de capital por un total de 1 millón de euros, consistente en la capitalización del préstamo participativo de 500.000 euros otorgado previamente dentro de la Línia Innova Creixement y la aportación de 500.000 euros adicionales también en forma de capital.

Neos Surgery, sociedad ya participada por Avançsa desde 2020, es una empresa catalana de base tecnológica especializada en el desarrollo y fabricación de dispositivos médicos innovadores para campos de la neurocirugía, la cirugía espinal y la cirugía cardiotorácica.

Tiene entre sus productos más destacados el Cranial Loop y el Cranial Cover, sistemas implantables para el cierre cranial con más de diez años de trayectoria; o el Stern Fix, un dispositivo de nueva generación para el cierre del esternón que ya se ha comercializado en 22 países.