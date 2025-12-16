El Govern autoriza la ejecución de las obras de mejora de la N-II y C-32 en el Maresme (Barcelona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes el convenio para la ejecución de las actuaciones de mejora del corredor de la N-II y la C-32 en el Maresme (Barcelona), que cuentan con una partida de 384 millones de euros financiada por el Gobierno.

Las actuaciones en infraestructuras de movilidad en la comarca tienen su antecedente en un acuerdo firmado entre el Govern y el Gobierno en 2009 para el traspaso de la Generalitat de la N-II entre Montgat y Tordera (Barcelona) y para llevar a cabo obras de mejora en el corredor, según informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El convenio, que tiene como ejes principales la pacificación de la N-II y la mejora de la conectividad de la C-32, establece en la Generalitat la potestad de impulsar los estudios y proyectos necesarios, así como licitar, adjudicar y ejecutar las obras correspondientes.

El objetivo de las obras es avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad, a través de la transformación de la N-II en una "vía más local e integrada" y favorecer la accesibilidad de la C-32 para captar el tráfico de paso que utilizaba la N-II y otras carreteras y vías urbanas.

Favorecer la movilidad descarbonizada y el transporte público también son dos puntos clave de las actuaciones públicas en la zona, con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en la zona.