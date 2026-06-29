El Govern autoriza vigilar con drones en zonas de rocas y difícil acceso de playas de Tarragona

Parlon durante la rueda de prensa de este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicado que el Departament ha autorizado vigilar con drones zonas de rocas y de difícil acceso de playas de Tarragona, después de que el Ayuntamiento lo haya pedido tras morir 3 menores en la playa de l'Arrabassada.

Parlon ha detallado en una rueda de prensa este lunes en Barcelona que la vigilancia son drones se implementará este mismo verano y ha enmarcado la medida en la mejora general de la normativa de seguridad de baño, en la cual están trabajando para que se implemente el verano que viene.

Ha lamentado que desde que comenzó la temporada de baño el 15 de junio han muerto 9 personas ahogadas, 5 de ellas en el mar y 4 en piscinas privadas: "Es una cifra triste y que requiere de la atención de todo el mundo".

En esta línea, ha recordado que la normativa actual se aprobó en 2013 y que necesita actualizarse "desde el consenso", de la mano del mundo local y del sector del socorrismo.

"Hay elementos vinculados a las nuevas tecnologías, como los drones. Pero también queremos ayudar a los ayuntamientos con menos recursos a mejorar sistemas habituales de vigilancia", ha sostenido.

CAMPAÑA DE BAÑO SEGURO

La consellera también ha presentado la campaña de baño seguro para este verano bajo el lema 'A l'aigua, fem equip', apelando a la responsabilidad compartida.

"La campaña subraya el hacer equipo porque aunque no seas profesional, todo el mundo puede alertar de cualquier riesgo. Cualquiera puede contribuir a evitar un accidente, no hace falta ser experto", ha explicado.

Ha incidido en la prevención y la autoprotección como principales herramientas y llamar al 112 cada vez que alguien visualice una "situación complicada para evitar accidentes trágicos".