Govern y Ayuntamiento de Barcelona conmemoran el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona han conmemorado este lunes la víspera del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto con un acto institucional en la plaza de Sant Jaume, según han informado en sendos comunicados.

Bajo el nuevo lema 'Unint generacions', el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encabezado este homenaje anual para honrar a las víctimas del Holocausto, que ha clausurado el conseller de la Presidencia en funciones de presidente de la Generalitat, Albert Dalmau.

Durante la apertura, Collboni ha subrayado que "el odio no tiene cabida en una Barcelona plural, respetuosa con todas las creencias y orgullosa de su diversidad" y afirma que no se tolerará ningún ataque a la libertad de conciencia, a la pluralidad religiosa ni a la convivencia pacífica entre creencias.

Por su parte, Espadaler ha instado a trabajar para transmitir a los más jóvenes "el horror de lo que pasó para que no se vuelva a repetir nunca más" y ha calificado la preservación de la memoria como un deber democrático.

Espadaler también ha alertado contra lo que ha definido como "el negacionismo sutil que pone en duda las cifras o la dureza del exterminio".

HOMENAJE

La conmemoración ha incluido el encendido de siete velas en recuerdo de los seis millones de judíos asesinados, de la resistencia, del millón y medio de niños víctimas del nazismo y de las víctimas del pueblo gitano.

También se ha rendido homenaje a los republicanos deportados y a los colectivos perseguidos y asesinados por motivos políticos o de orientación sexual; un minuto de silencio por las víctimas del Holocausto