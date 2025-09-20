El Govern y el Ayuntamiento de Palafrugell (Girona) acuerdan crear un Centro de Nuevas Oportunidades

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, y la alcaldesa de Palafrugell, Laura Millán - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Palafrugell han acordado este sábado impulsar la creación de un Centro de Nuevas Oportunidades educativas en los terrenos del antiguo matadero municipal, informa la Conselleria de Educación y Formación Profesional en un comunicado.

Este acuerdo permitirá dar respuesta a una "necesidad creciente en el municipio y del conjunto del Baix Empordà", ya que ofrecerá una segunda oportunidad formativa y de inserción laboral a los jóvenes que han abandonado los estudios prematuramente o que tienen una baja calificación académica.

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha visitado este sábado por la tarde Palafrugell para conocer el proyecto junto con la alcaldesa del municipio, Laura Millán.

Niubó ha asegurado que este centro "encaja perfectamente en el modelo de centro que se está trabajando dentro del nuevo decreto de Nuevas Oportunidades" de la Conselleria.

Por su lado, Millán ha asegurado que "este centro será una puerta abierta para que ningún joven quede atrás", y ha señalado que dar oportunidades reales de formación e inserción es, a su juicio, apostar por el futuro de la población.

EL CENTRO

El Centro de Nuevas Oportunidades de Palafrugell se dirigirá a jóvenes de entre 15 y 29 años que han dejado sus estudios prematuramente o que no disponen de titulación más allá de la ESO.

El futuro equipamiento ofrecerá itinerarios flexibles y personalizados basados en metodologías prácticas, orientación integral y un acompañamiento educativo y emocional continuado.

Su objetivo es facilitar que los jóvenes recuperen la motivación para aprender, mejoren las competencias y tengan más garantías de acceder a nuevos estudios o mercado laboral.