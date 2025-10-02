El Govern busca "soluciones" ante los daños por el temporal en Terres de l'Ebre (Tarragona)

La secretaria general de Agricultura en los camps de arroz inundados. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, ha destacado el compromiso del Govern de "buscar soluciones" para recuperar el potencial productivo de las zonas afectadas por el temporal que afectó a las Terres de l'Ebre (Tarragona) los días 28 y 29 de septiembre.

Lo ha dicho en Amposta, a donde se ha trasladado para comprobar las pérdidas provocadas por el temporal junto con la secretaria de Alimentación, Rosa Cubel, y el director general de Desarrollo Rural, Ramon Armengol, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Sobre las ayudas para los afectados, ha subrayado que "habrá que saber exactamente cuántos hay y cuál es la afectación final en cada caso para poderlas estructurar" y ha aclarado que si se precisa una aportación y apoyo desde el Departamento, este lo organizará, en sus palabras.

Massot ha explicado que las lluvias torrenciales han llegado cuando un 75% del arroz estaba cosechado, aunque ha aseverado que hay parcelas que "tienen afectaciones muy elevadas y en algunos casos se llega al 100%".

Ha hecho hincapié en que "habrá que esperar durante los próximos días" para el informe de los técnicos", y ha apuntado que en las cosechas de oliveras y cítricos "no son generales", aunque ha reconocido que en algunas fincas las afectaciones son muy elevadas.