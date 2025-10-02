El Govern busca "soluciones" ante los daños por el temporal en Terres de l'Ebre (Tarragona)

La secretaria general de Agricultura en los camps de arroz inundados.
La secretaria general de Agricultura en los camps de arroz inundados.
jueves, 2 octubre 2025

TARRAGONA

La secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, ha destacado el compromiso del Govern de "buscar soluciones" para recuperar el potencial productivo de las zonas afectadas por el temporal que afectó a las Terres de l'Ebre (Tarragona) los días 28 y 29 de septiembre.

Lo ha dicho en Amposta, a donde se ha trasladado para comprobar las pérdidas provocadas por el temporal junto con la secretaria de Alimentación, Rosa Cubel, y el director general de Desarrollo Rural, Ramon Armengol, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Sobre las ayudas para los afectados, ha subrayado que "habrá que saber exactamente cuántos hay y cuál es la afectación final en cada caso para poderlas estructurar" y ha aclarado que si se precisa una aportación y apoyo desde el Departamento, este lo organizará, en sus palabras.

Massot ha explicado que las lluvias torrenciales han llegado cuando un 75% del arroz estaba cosechado, aunque ha aseverado que hay parcelas que "tienen afectaciones muy elevadas y en algunos casos se llega al 100%".

Ha hecho hincapié en que "habrá que esperar durante los próximos días" para el informe de los técnicos", y ha apuntado que en las cosechas de oliveras y cítricos "no son generales", aunque ha reconocido que en algunas fincas las afectaciones son muy elevadas.

