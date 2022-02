El Govern cambia el lugar de lanzamiento de su segundo satélite por la crisis de Ucrania

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha anunciado que el Govern cambiará el lugar de lanzamiento de su segundo nanosatélite, inicialmente previsto desde el cosmódromo ruso de Baikonur (Kazajistán), a causa de la crisis de Ucrania.

Así lo ha explicado este lunes en la inauguración del estand de Catalunya en el Mobile World Congress (MWC) 2022, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Puigneró ha destacado que el expositor de Catalunya está dedicado a la nueva economía del espacio, que ya cuenta con 50 empresas en Catalunya, que dan trabajo a más de 400 personas y que se prevé que las cifras se multipliquen por cuatro en los próximos cinco años.

Aragonès ha destacado que es una "buena noticia" que el MWC vaya recuperando la normalidad de antes de la pandemia por el legado que deja en la economía catalana.

Ha explicado que el Govern contribuye con el evento no solo con "el apoyo a la organización sino también con presencia" de las empresas catalanas tanto en el MWC como en el '4 Years From Now' (4YFN), que se celebran simultáneamente.