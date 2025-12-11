El Govern cede a Aran competencias en dependencia y ambos acuerdan crear un consorcio de vivienda

Reunión bilateral entre la Generalitat y el Conselh Generau d'Aran - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Conselh Generau d'Aran han acordado el traspaso de las competencias de gestión y resolución de las valoraciones de discapacidad y dependencia, y han acordado impulsar la creación de un Consorcio Aranés de Vivienda, que actuará como operador único en la Vall d'Aran.

Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la síndica d'Aran, Maria Vergés, antes de presidir la segunda comisión bilateral Generalitat-Conselh Generau d'Aran de la legislatura, celebrada en el Palau de la Generalitat.

En cuanto a la cesión de competencias en dependencia, Dalmau ha destacado que todos los procedimientos se podrán hacer sin desplazamiento a Lleida, como ocurría hasta ahora, y los trámites podrán "ganar rapidez", y Vergés ha señalado que estos acuerdos no son un privilegio sino que se hacen con voluntad de garantizar derechos desde la proximidad.

En materia de vivienda, además de la creación del consorcio, ambas partes han acordado trabajar coordinadamente para "ampliar el parque de vivienda asequible e incluir nuevos solares a la reserva del Pla 50.000, que ya cuenta con 666 solares en toda Catalunya".

FINANCIACIÓN DE ARAN

El encuentro también ha servido para cerrar acuerdos como la celebración de una comisión bilateral extraordinaria durante el primer trimestre de 2026 donde se aprobarán "las bases del nuevo acuerdo de financiación aranés".

El conseller Dalmau ha asegurado que tienen el compromiso de impulsar la financiación singular de Aran "con Presupuestos o sin Presupuestos" de la Generalitat para 2026, y ha deseado que en el primer trimestre de 2026 hayan cerrado pactos presupuestarios y de financiación singular, al ser preguntado por si este nuevo acuerdo con Aran estará condicionado a la aprobación de las cuentas.

Ha concretado que también prevén consolidar en el próximo trimestre el un nuevo acuerdo para traspasar al Conselh Generau d'Aran la recaudación de la tasa turística, que actualmente depende del Govern.

CULTURA Y DEPORTE

Además, en materia cultural han pactado crear un grupo de trabajo para impulsar un nuevo centro cultural en la Vall d'Aran, que incluya el traspaso de su Archivo, actualmente situado a Arròs (Lleida), y que previsiblemente se ubicará en Vielha (Lleida), aunque aún está por determinar el emplazamiento concreto, según ha indicado la síndica.

En materia deportiva, también están buscando un sitio en el que ubicar el centro de tecnificación en el ámbito de montaña y han acordado reforzar "el compromiso de poder consolidar otros traspasos de competencias en materia deportiva", ha destacado el conseller.