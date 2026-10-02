El Govern celebra volver a 4 millones de afiliados en Catalunya y lo liga a la regularización

Archivo - El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, y la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha celebrado el "impacto positivo" que tiene la regularización extraordinaria de personas migrantes en el mercado laboral de Catalunya, y ha afirmado que no se habrían vuelto a superar los 4 millones de afiliaciones sin las provenientes de este proceso.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este viernes en Barcelona junto a la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, para valorar las cifras del paro de julio publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que muestran que la afiliación un incremento de 38.014 afiliados de media en septiembre respecto al mes anterior, hasta un número total de ocupados en 4.003.234.

Ha dicho que la regularización está aflorando ocupación que antes estaba sumergida, lo que ha generado crecimientos en la afiliación, y que "sin estas afiliaciones provenientes de la regularización no se habrían superado las 4 millones de afiliaciones".

También ha vinculado este proceso con el incremento del paro en septiembre en Catalunya, que ha estado liderado por el alza entre las personas que no tenían trabajo anteriormente (+ 4.730), y que ha afirmado que provienen en su mayoría de la regularización.

Respecto al impacto global, Ramos ha afirmado que la regularización ha aportado un total de 83.049 afiliaciones hasta septiembre, y que de las 22.698 personas inscritas en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), 6.785 ya han encontrado trabajo, casi un 30%.

LIDERAZGO CATALÁN

Ha afirmado que recuperar los 4 millones de personas afiliadas "confirma la solidez" del mercado de trabajo y ha asegurado que Catalunya lidera la creación de ocupación y actividad económica en el conjunto del país.

Ha añadido que desde el Govern la estrategia pasa por definir políticas que, por un lado, ayuden a que esta tendencia continúe, y por otro, a que la prosperidad "sea cada vez más compartida".