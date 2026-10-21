El Govern comienza a enviar el jueves SMS a personas de 60 a 79 años para vacunarse de gripe y covid

Archivo - Una sanitaria prepara una vacuna - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Salut de la Generalitat comenzará a enviar este jueves mensajes SMS a la población de entre 60 y 79 años para informar sobre el inicio de la segunda fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la covid-19.

En un comunicado este miércoles, el Govern ha concretado que la vacunación efectiva para este grupo de edad arrancará el lunes, fecha en la que también se abre esta etapa para personas con condiciones de riesgo y profesionales de servicios esenciales.

La campaña mantiene la estrategia de inmunización conjunta contra ambos virus respiratorios con el objetivo prioritario de proteger a los colectivos más vulnerables y las personas interesadas podrán solicitar día y hora preferentemente a través de la aplicación 'La Meva Salut'.