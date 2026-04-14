El Govern comprará 127 viviendas de InmoCaixa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la adquisición de 127 viviendas, 127 aparcamientos y 15 trasteros vinculados de InmoCaixa situados en la carretera de Collblanc 157-159, de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu este martes.

Esta adquisición, que llevará a cabo el Institut Català del Sòl (Incasòl), se cerrará durante las próximas semanas por un importe de 28.230.464 euros.

Las viviendas se encuentran en el sector Porta Nord del municipio, en una promoción de 168 viviendas libres; se trata de dos edificios de 2013 de 9 y 16 plantas donde la superficie útil media de las viviendas es de 81 m2.

Con esta adquisición, la Generalitat posibilitará que las 126 unidades familiares que ahora viven de alquiler puedan mantener un alquiler asequible.

La operación se enmarca en el anuncio efectuado por el Govern en noviembre de 2025, de la compra de 1.064 viviendas en InmoCaixa, a los que se han añadido otros 14 en Palau-solità i Plegamans (Barcelona) y los 127 de L'Hospitalet con una suma total de 1.205 viviendas.