Govern y Comuns pactan en los Presupuestos ampliar a 400 millones anuales el Plan de Barrios

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en el Palau de la Generalitat - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los Comuns firmarán este jueves el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos catalanes para 2026, que incluye destinar 400 millones al año entre 2026 y 2028 para la convocatoria del Pla de Barris, una de las demandas de los Comuns.

Según ha avanzado '20 minutos' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras, se amplía de esta forma a 3 años el aumento de la dotación inicial, que en febrero ya acordaron incrementar de 200 a 400 millones para 2026.

En vivienda, también han pedido destinar 2.500 millones a vivienda esta legislatura, 1.500 millones de recursos propios y 1.000 de créditos del ICF, además de movilizar más vivienda de protección oficial (VPO) reconvirtiendo bajos comerciales y oficinas, y ya han acordado crear una Dirección General del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que gestione las multas contra el incumplimiento de la ley de vivienda.