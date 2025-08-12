El Govern concede 61 ayudas por un importe de 23 millones para mejorar los regadíos

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha concedido 61 ayudas por un importe de 23 millones de euros destinados a la mejora y modernización de las redes de regadío del territorio para las anualidades 2025, 2026 y 2027, que suponen una inversión total de 32 millones.

Se han establecido dos modalidades: la modernización integral de un regadío existente, que consiste en el cambio de una red de riego por gravedad por una red presurizada o bien mejorar un sistema ya existente, y las obras para mejorar la gestión, eficiencia y ahorro de agua, informa la Conselleria en un comunicado este martes.

Este año, el 94,3% de estas ayudas, equivalente a 22,2 millones de euros, corresponde a obras de modernización integral, mientras que el 5,7% restante, es decir, 1,3 millones, corresponde a obras de mejora y modernización.