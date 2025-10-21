El Govern concede al Ayuntamiento de Barcelona 2,8 millones para la nueva sede de Casa Àsia

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha concedido al Ayuntamiento de Barcelona una subvención de 2,8 millones de euros para las obras de rehabilitación de los pabellones 3 y 4 del recinto del Palau de Pedralbes, donde se ubicará la nueva sede de Casa Àsia.

Así lo ha anunciado el Govern en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu, por lo que asume su parte en las obras, en las que el consistorio también ha aportado 2,8 millones y el Estado 2 más, que suman un total de 7,8 millones dedicados a la reforma, que está previsto que finalice el 30 de septiembre de 2026.

La contribución se enmarca en la Estrategia Asia de la Generalitat, que pasa por reafirmar su apuesta por este consorcio dedicado a promover las relaciones entre España y los países asiáticos y del Pacífico a nivel cultural, institucional, académico y económico.