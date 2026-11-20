GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha condenado el feminicidio de una mujer de Llívia (Girona) este lunes y ha expresado sus condolencias al entorno de la víctima "asesinada por violencia machista" y a los vecinos de la localidad.

Con este caso, son 6 los feminicidios que se han producido este año en Catalunya, mientras que en 2025 el número total fueron 11, correspondientes a 10 mujeres asesinadas por violencia machista y 1 feminicidio vinculado, informa el departamento en un comunicado este viernes.

El Departament ha recalcado que erradicar las violencias machistas "es una cuestión de país" y ha llamado a sumar esfuerzos desde todos los ámbitos de la sociedad para acabar con estas violencias en todas sus formas.