El Govern condonará la deuda de las prestaciones a jóvenes extutelados pagadas indebidamente

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament este jueves - PARLAMENT

Martínez Bravo lo defiende "para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este jueves que el departamento impulsará la condonación de la deuda de las prestaciones para jóvenes extutelados que se habrían pagado indebidamente.

Lo ha dicho en su intervención en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, sobre el Informe de fiscalización 6/2025 sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo de la Conselleria de Derechos Sociales, correspondiente al ejercicio de 2022.

Martínez Bravo ha afirmado que la Conselleria está estudiando las vías legales que harán posible esta condonación de deuda por los pagos indebidos: "La condonación no es la solución, es la manera para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables".

La medida se debe a la revisión de la prestación de extutelados que la Conselleria puso en marcha en junio de 2025 a raíz de su traspaso de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) a la Direcció General de Prestacions Socials.

El principal motivo que habría generado estos pagos indebidos en la prestación de extutelado sería el inicio de la actividad laboral de los jóvenes beneficiarios y la dilación en ajustar la cuantía de la prestación a las nuevas circunstancias de los jóvenes: esta situación de desajuste afectaría al 85% de los expedientes con posibles pago indebidos.

La consellera ha explicado que los pagos indebidos no son una irregularidad, sino que surgen por la falta de agilidad en la administración para ajustar cuantías o suspender prestaciones, y ha añadido: "Los pagos indebidos salen a la luz cuando las administraciones públicas tienen capacidad para detectarlos".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)