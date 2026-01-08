Govern y Conselh Generau d'Aran pactan el traspaso de las competencias en gestión forestal

Imagen de la reunión mantenida este jueves por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la síndica d'Aran, Maria Vergés. - CONSELH GENERAU D'ARAN

LLEIDA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y el Conselh Generau d'Aran (Lleida) han acordado este jueves el traspaso de la competencia de gestión forestal, en el marco del cumplimiento con el régimen especial de Aran y con el objetivo de "reforzar el autogobierno aranés y mejorar la gestión de los recursos naturales del territorio".

Así lo ha explicado el Conselh en un comunicado, tras la reunión mantenida entre el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la síndica d'Aran, Maria Vergés, junto con los vicesíndicos Francés Bruna y Oriol Sala y el conselhèr de Infraestructuras y Obras, José Luis Boya.

Ordeig ha subrayado que garantizar una buena gestión forestal "es una prioridad de país y de este Gobierno", dada especialmente su papel en la prevención de incendios, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo económico del territorio.

Desde el Conselh Generau, Vergés ha destacado que el traspaso les permitirá seguir trabajando en su línea estratégica, marcada por la transición energética, la gestión territorial y la diversificación de la economía.

El otro punto del acuerdo alcanzado corresponde a la regularización de la deuda pendiente de las licencias de caza y pesca, así como el establecimiento de un "sistema de transferencias anuales fijas" en favor del Conselh Generau por los importes de las licencias de caza y pesca emitidas a residentes en el Valle de Aran.