El Govern continúa las reuniones con PSC, Junts y comuns para negociar los Presupuestos

El Ejecutivo y comuns abordan propuestas de energía y PSC y Junts critican falta de concreción

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha continuado durante este miércoles las reuniones con el PSC, Junts y los comuns para negociar el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2023.

Fuentes del Govern han asegurado que con los comuns es con quien el ritmo de la negociación está más avanzado y con quien las conversaciones han entrado más al detalle, aunque para aprobar las cuentas necesitan obtener el apoyo del PSC o de Junts, con quien las negociaciones van más lentas.

Aprovechando el pleno en el Parlament, la primera reunión ha sido con los comuns por la mañana y fuentes del Govern han destacado que ha servido para comenzar a abordar propuestas concretas y que "ha ido bien".

En concreto, han hablado sobre las propuestas sobre energía que han hecho los comuns y por eso por parte del Ejecutivo catalán ha asistido el secretario general de Acción Climática, David Mascort, además de la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca, el de Economía, Josep Maria Villarrúbia, y el director de Coordinación Interdepartamental, Marc Ramentol, que son los que habitualmente están participando en estos encuentros sobre las cuentas.

Las propuestas de los comuns en materia de energía incluyen un plan de "despliegue masivo de placas solares" en hogares vulnerables, la instalación de placas en comunidades de vecinos y bonificaciones fiscales a la instalación de energías renovables, así como convertir la energética pública en comercializadora y el despliegue de la Ley de barrios verdes, que pactaron en el anterior ejercicio presupuestario con el Govern.

REUNIÓN CON EL PSC

Por la tarde, el Ejecutivo catalán se ha reunido con el PSC y fuentes del Govern han explicado que han dado toda la información que, por ahora, tiene disponible sobre los Presupuestos, y que están trasladando "más información que nunca en ninguna otra negociación" presupuestaria.

Fuentes del PSC han explicado tras la reunión que no cuentan con la documentación que pidieron al Govern para hacer una contrapropuesta, que condicionan a conocer más datos del marco presupuestario para definir sus prioridades, y han cuestionado la utilidad de futuros encuentros si el Ejecutivo catalán no da respuesta a sus peticiones de información.

También han expresado su "incomodidad" ante el hecho de que el Govern haya hecho llegar a organismos el articulado de la ley de acompañamiento de los Presupuestos y no a los socialistas --que recibieron un resumen--, como también ha hecho durante la sesión de control el líder del PSC, Salvador Illa.

Ante las críticas de los socialistas por la falta de información, el Govern ha argumentado que la elaboración de las cuentas está todavía en una fase "muy inicial" y que la concreción del Presupuesto se irá determinando en base a los acuerdos que lleguen con los grupos parlamentarios en la negociación.

Las fuentes gubernamentales han afirmado que han trasladado al PSC las grandes cifras de las cuentas y la distribución de las partidas en cada departamento, y que la documentación que piden los socialistas y que todavía no han recibido es porque aún no está completada y no la tiene ni el propio Ejecutivo.

Además, han trasladado al PSC un documento con una decena de propuestas que esperan que estudien y contesten para llegar a un acuerdo, y lamentan que los socialistas no les hayan enviado ninguna.

REUNIÓN CON JUNTS

A diferencia del encuentro con el PSC, las fuentes del Govern destacan que en la reunión con Junts han intercambiado propuestas y han contrastado documentos, por lo que valoran positivamente el encuentro y se han emplazado a seguir profundizando en las conversaciones.

El Ejecutivo catalán ha trasladado la información que habían requerido anteriormente y Junts ha insistido en cuestiones que para ellos son prioritarias, como la escuela concertada, el refuerzo de plazas de Mossos y Bombers, y la deflactación del IRPF, que el Ejecutivo rechaza.

Fuentes de Junts han puntualizado que ha sido una nueva reunión técnica y han afeado al Govern no precisar las prioridades políticas de los departamentos, por lo que piden concreción sobre las cuentas: "El único responsable de que los Presupuestos no entren en vigor el 1 de enero es el presidente Aragonès", y han añadido que cuando tengan más información presentarán su propuesta.

Asimismo, ha acusado al Govern de condicionar la negociación de los Presupuestos catalanes a la negociación entre ERC y el PSOE de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y han advertido: "Nosotros no haremos de comparsa".

"ACUERDO MÁS AMPLIO POSIBLE"

Desde el Govern defienden que estos Presupuestos son necesarios y apelan a la responsabilidad de la oposición para lograr el "acuerdo más amplio posible".

Hasta ahora, el Ejecutivo de Pere Aragonès insistía en que los socios prioritarios para aprobar los Presupuestos eran los comuns y Junts --también la CUP pero ha rechazado desde el primer momento participar en las negociaciones-- sin cerrar la puerta explícitamente a llegar a un pacto con el PSC.

Sin embargo, las reuniones con los socialistas se han ido produciendo desde el principio de la negociación y este mismo miércoles en la sesión de control al Govern el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado al PSC a hacer propuestas para los Presupuestos.

Pese a esto, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reprochado la falta de información y de velocidad de las negociaciones, y ha advertido a Aragonès de que falta rigor en este proceso si quiere obtener el apoyo de su formación: "Con nosotros así, de esta manera, no".