El Govern crea un comité auditor de 6 expertos para revisar laboratorios de PPA

LLEIDA, 7 (EUROPA PRESS)

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha anunciado la creación de un comité auditor con 6 expertos en bioseguridad, uno del Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), otro del Centre de Recerca en Salut Animal (CREsA) y otros cuatro que son externos a la Generalitat para analizar aquellos laboratorios e instituciones que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA).

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede del Departament en Lleida este lunes, en la que ha explicado que este grupo está formado por "los mejores expertos" en materia de bioseguridad y ya está trabajando, aunque se reunirá por primera vez este martes, coordinado por el director del IRTA, Josep Usall.

Estará formado por la doctora jefe del área animal y seguridad biológica del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Laura Pérez, que actuará como coordinadora científica del comité y también por otros tres miembros externos: el jefe de área de sanidad animal del centro vasco NEIKER-BRTA, Gorka Aduriz; el director del departamento de virología del Erasmus MC de Rotterdam (Países Bajos), Massimo Palmarini y el director técnico y responsable de seguridad biológica y bicontención del Instituto Carlos III de Madrid, Gonzalo Pascual.

Por parte del CREsA participará el jefe de la unidad de alta contención, Xavier Abad, y por parte del IRTA es parte del comité la responsable de la Plataforma de Infraestructuras de Producción Animal, Diana Ramírez.

Este grupo definirá un plan de auditoría para marcar qué protocolos, instalaciones, laboratorios y muestras se utilizan y si puede haber "potencial riesgo" en estos centros de investigación, y ha dicho que tendrán autonomía, apoyo logístico y los recursos necesarios para llevar a cabo este trabajo.

Ha insistido en pedir prudencia para "no sacar conlusiones" de pruebas e informes que, dice, no son concluyentes, pero que tampoco se pueden descartar.

"FOCO CONTENIDO"

Además, Ordeig ha confirmado que la cifra de positivos sigue siendo de 13: "Tenemos el foco contenido. No se han encontrado positivos fuera del radio", ha afirmado.

En este sentido, ha agradecido el trabajo de todos los cuerpos desplazados y la "gran intensificación de batidas" que están haciendo los cazadores alrededor de Catalunya, fuera del foco, para minimizar el riesgo de contagio.

Asimismo, también ha agradecido a los ciudadanos el cumplimiento de las medidas y las 1.500 llamadas al 112 relacionadas con la PPA que se han recibido.

COREA DEL SUR ACEPTA LA REGIONALIZACIÓN

Por otra parte, en referencia a las exportaciones de porcino ha informado de que Corea del Sur, donde se exportan 113 millones de euros al año en productos porcinos, ha aceptado la regionalización en el radio de 20 kilómetros y, por tanto, las granjas fuera de este foco podrán seguir exportando su producto a este país.

También ha añadido que China no ha aceptado la regionalización en estos 20 kilómetros y que el área afectada es toda la provincia de Barcelona lo que "genera un impacto importante".

Asimismo, ha dicho que se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Agricultura para aplicar la regionalización en el comercio con Japón y Filipinas.

"Catalunya defiende y defenderá la regionalización por criterios sanitarios, por criterios de trabajo bien hecho", ha insistido.

GRANJAS

Con respecto a las granjas ha recordado que son 55 las que están comprendidas en el radio de 20 kilómetros del foco y ha dicho que los 35.600 cerdos de cebo de estas granjas irán al circuito comercial por "el curso normal de su comercialización" para que sean consumidos dentro de España.

Así, ha dicho que esta semana se garantizará que estos animales son seguros para ir al matadero y se podrán consumir en el mercado interno.