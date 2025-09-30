El Govern ha creado y mantenido más de 250.000 empleos a través de Acció en sus 40 años

El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, en la celebración del 40 aniversario de Acció. - ACCIÓ

También ha movilizado 28.000 millones de euros de inversión privada

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha puesto en valor que el Govern ha creado y mantenido más de 250.000 puestos de trabajo a través de Acció, la agencia para la competitividad de las empresas de la Generalitat, durante sus 40 años de historia.

Lo ha dicho este martes en la celebración del 40 aniversario de Acció en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, donde ha añadido que durante estas cuatro décadas, la institución ha acompañado a más de 375.000 proyectos empresariales que han movilizado más de 28.000 millones de euros de inversión privada.

Acció facilita el crecimiento de las empresas catalanas mediante el impulso de la innovación, la expansión internacional y la estrategia empresarial, aparte de ser la entidad del Govern responsable de captar la inversión extranjera en Catalunya.

También ofrece acompañamiento para llevar a cabo proyectos de I+D, de transformación verde y tecnológica, así como en los procesos de internacionalización y de apertura de filiales en el extranjero de las empresas catalanas.

A lo largo de su trayectoria, destacan hitos como la apertura de las primeras oficinas exteriores en Tokio, Nueva York, Bruselas y San Francisco en 1988, el impulso de la política de clústeres en 1992 y de la primera Semana de Internacionalización en 1994 o el primer Foro de Inversión en 1995.

LÍNEAS DE AYUDAS

En cuanto a las líneas de ayudas, destacan las primeras lanzadas en este ámbito en 1995 en colaboración con el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (Cirit).

Esta apuesta por la investigación y el desarrollo de las empresas se consolidó en 2007 con la creación de la línea de ayudas a proyectos empresariales de I+D.

Desde entonces, esta línea ha movilizado más de 300 millones de euros en más de 800 proyectos empresariales de I+D, y también destacan los más de 3.200 millones de inversión extranjera y de empresas catalanas movilizados en los últimos 20 años gracias a la línea de Inversiones Empresariales de Alto Impacto.