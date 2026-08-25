El Govern defiende cambiar el redactado de ley sobre compra especulativa tras el dictamen del CGE

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que la voluntad del Govern es cambiar, junto "con los partidos" que quieran tramitar la norma, el redactado de la proposición de ley de modificación de la ley de urbanismo para la limitación de las compras especulativas de vivienda, después del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que decía que la iniciativa parlamentaria vulnera el derecho a la propiedad privada.

En rueda de prensa este martes tras la primera reunión del Consell Executiu del curso político, Paneque ha recordado que el dictamen del CGE no es vinculante y no anula la proposición de ley, pero ha añadido que el Govern quiere haya "la máxima seguridad jurídica".

"Queremos mantener este objetivo de evitar, o dicho de otra manera, de que todo lo construido en Catalunya tenga un uso preferente residencial para las familias catalanas", ha subrayado Paneque, que ha añadido que estudiarán qué modificaciones hacer para lograr este objetivo y a la vez garantizar la seguridad jurídica de la norma.

Ha descartado concretar un calendario de la tramitación de la iniciativa en el Parlament, y ha detallado que en agosto en su departamento han hecho una "lectura en profundidad" del dictamen del CGE, pero aún no han hablado con los grupos parlamentarios.

"La voluntad nunca fue limitar la compra, sino el uso de estas compras", ha destacado Paneque, que ha añadido que con el inicio del curso político se comenzarán también las conversaciones con los Comuns --impulsores de la norma--, ERC y la CUP.