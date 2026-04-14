El Govern define 7 polos de implantación en Catalunya para 26 potenciales centros de datos

El conseller Albert Dalmau en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha definido siete polos de desarrollo territorial que determinan las zonas más idóneas para la implantación y crecimiento de centros de datos en Catalunya y ha identificado 26 potenciales proyectos.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defendido esta estrategia para ganar capacidad de computación en todos los ámbitos con el objetivo de que Catalunya "pueda posicionarse líder en el ámbito de la inteligencia artificial (IA)", en declaraciones a los medios este martes antes de una nueva reunión de la Mesa institucional de impulso al desarrollo de centros de datos.

"Catalunya necesita también de la instalación de centros de datos si queremos poder ser soberanos tecnológicamente", ha asegurado el conseller, que ha recordado que el Govern trabaja en el proyecto de la gigafactoría de inteligencia artificial en Móra la Nova (Tarragona).

Asimismo, ha incidido en la importancia de ganar en términos de ciberseguridad y autonomía estratégica: "Es necesario hacer una apuesta para entender que es una infraestructura fundamental, como la energía, el agua y el suelo disponible".

POTENCIALES PROYECTOS

El trabajo de campo y la colaboración público-privada ha permitido identificar 26 iniciativas privadas potenciales interesadas en implantar sus centros de datos en Catalunya, que en total sumarían cerca de 2.000 MW de potencia.

Entre estos, se han identificado una decena de proyectos con un alto grado de madurez que podrían alcanzar una potencia de entre 300 y 500 MW progresivamente entre 2030 y 2035.

De esta forma, el Govern ha señalado que cada iniciativa "avanzará en función de su propio ritmo, madurez y adecuación a los requisitos técnicos y territoriales", mientras que este acompaña y ordena el proceso.

LOS POLOS DE DESARROLLO

Estos siete primeros polos se han definido y justificado a partir de factores como la disponibilidad de suelo, la capacidad energética, la conectividad digital, el ecosistema tecnológico, la sostenibilidad y las oportunidades de reindustrialización.

Dalmau ha puntualizado que apuestan por la equidad en el territorio y no una hiperconcentración, por lo que hay proyectos en Terres de l'Ebre, en Lleida, en las comarcas centrales y en el entorno metropolitano de Barcelona, ya que son espacios donde hay demanda de compañías que quieren instalarse para ofrecer sus servicios.

"Los sitios tienen que ver con las candidaturas o los proyectos que estaban esparcidos por el territorio a iniciativa privada", ha explicado.

REUNIÓN DE LA MESA

La Mesa institucional de impulso al desarrollo de centros de datos en Catalunya es el espacio de coordinación interdepartamental y con agentes del sector que tiene el objetivo de convertir Catalunya en el puerto digital del Mediterráneo y un polo de infraestructuras de referencia en el sur de Europa, consolidando un modelo de crecimiento competitivo, ordenado y sostenible de impulso al desarrollo de iniciativas en este sector.

En la reunión, presidida por Dalmau, han participado el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort; la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo; el secretario de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, y el secretario de Empresa y Competitividad, Jaume Baró, además de representantes del resto de departamentos implicados.

También han asistido representantes de instituciones como el Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació o el Cercle Tecnològic de Catalunya, y entidades e intituciones del mundo local como el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona o la Federació de Municipis de Catalunya, entre otras.

El director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, ha defendido que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la se está haciendo investigación: "Aquellos países que no tengan cómputo no van a poder hacer cosas".

Por su lado, la líder de Barcelona & Partners, Montse Puig, ha explicado que Barcelona es actualmente la tercera ciudad en temas de IA después de Singapur y Londres pero que, para que esto sea "consistente y continuar en el futuro", son necesarias estas infraestructuras digitales.