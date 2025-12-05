El Govern destina 2,1 millones de euros a la conservación de recursos genéticos ganaderos

Archivo - Sede de la Conselleria de Agricultura en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat destinará 2,1 millones de euros a ayudas a la conservación de recursos genéticos ganaderos, de las que se beneficiarán 574 personas de 33 comarcas.

La ayuda, que tiene un impacto sobre más de 65.000 cabezas de ganado, se enmarca dentro del Plan estratégico de la Política agraria comuna (Pepac) para el periodo 2023-2027 y cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), informa la conselleria en un comunicado de este viernes.

Los objetivos son mantener la variabilidad genética de las poblaciones ganaderas catalanas y preservar de la desaparición aquellas razas que forman parte del patrimonio genético y cultural del territorio, que constituyen la base de las explotaciones tradicionales "respetuosas con el entorno" y la fuente de productos ganaderos de calidad, pero que actualmente no tienen rentabilidad económica.