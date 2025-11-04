El Govern destina 24 millones a mejorar plantas de tratamiento de fracción orgánica de residuos

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, ha publicado la resolución de concesión de subvenciones por valor de 24 millones de euros para mejorar instalaciones públicas de tratamiento biológico de la fracción orgánica de residuos municipales recogidos selectivamente.

El objetivo es promover las inversiones necesarias para mejorar estas instalaciones de acuerdo con el plan territorial sectorial de infraestructuras, informa la Conselleria en un comunicado este martes.

En la resolución, se relacionan 31 solicitudes aprobadas, que se corresponden con 17 destinatarios, entes supramunicipales, titulares de estas instalaciones, de los que 16 reciben la denominación de consejos comarcales, consorcios o mancomunidades y el restante es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

La mayor parte de las ayudas se destinan a instalaciones de las comarcas gerundenses (7), en segundo término se encuentra el ámbito metropolitano de Barcelona (6), 5 están en el Camp de Tarragona, 4 en las Comarcas Centrales, 4 en el ámbito de Ponent, 3 en el Penedès y 1 en el Alt Pirineu y Aran.

Catalunya dispone de 25 instalaciones de tratamiento de la fracción orgánica con una capacidad conjunta de tratamiento de 450.000 toneladas anuales y el nuevo plan territorial de infraestructuras de prevención y tratamiento de residuos prevé dos nuevas instalaciones y estima un incremento de capacidad de 300.000 toneladas adicionales antes de 2035.