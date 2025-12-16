El Govern destina 53 millones para modernizar procesos de Educació y hacer más eficiente el sistema

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el Pla de Rescat 2026-2030 de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, con 53 millones de euros a repartir anualmente, para dar respuesta a la necesidad de modernizar los procesos y mejorar la eficiencia y la calidad del sistema educativo catalán.

Durante 2024, la Conselleria llevó a cabo un diagnóstico de los servicios TIC vigentes que permitió detectar las "principales carencias", informa el Govern en un comunicado este martes posterior al Consell Executiu.

Los ámbitos de transformación pasan por reducir la carga administrativa y el acompañamiento en la promoción de la competencia digital docente; la organización y mejora de la gestión; un nuevo portal educativo (La meva educació); y revisar, simplificar y automatizar procesos de evaluación.

También mejorar los indicadores y la equidad, de manera que se haga del Registre d'Alumnes (RALC) un "sistema de información integral" y reforzar el Registro de violencias del alumnado (REVA); retener el conocimiento y talento; e impulsar herramientas para hacer un análisis predictivo y planificar las políticas públicas.

Debe permitir una gestión más simple de expedientes digitales, matrículas en línea o resultados para alumnos y familias; formación, certificados y sustituciones de docentes y Personal de Administración y Servicios (PAS) o "menos cargas administrativas"; sistemas unificados de gestión y menos aplicaciones dispersas para los equipos directivos; y sistemas integrados y automatización de trámites para los servicios centrales, territoriales e inspección.