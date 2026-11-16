El Govern destina 5 millones a ayudas a negocios afectados por las lluvias de octubre

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado que el Govern destinará 5 millones de euros a ayudas a los negocios afectados por las lluvias de principios de octubre, en declaraciones a la prensa este lunes tras inaugurar el Foro Barcelona de Hotusa sobre turismo.

Sàmper ha explicado que las pymes y autónomos afectados pueden pedir una subvención de hasta 20.000 euros para hacer inversiones derivadas de los daños causados por la lluvia.

La línea de ayudas se enmarca en el paquete extraordinario de 75 millones de euros aprobado por el Govern para hacer frente a las consecuencias del temporal, y se podrá solicitar hasta el 16 de diciembre.

El conseller ha explicado que las ayudas cubrirán parte de "aquellos daños que se puedan acreditar como consecuencia de las lluvias" en mobiliario, rotulación o reformas necesarias para los locales más afectados.

Ha añadido que muchos de los negocios ya han hecho las reformas necesarias "porque lo que no se puede es esperar a que llegue una ayuda" y que lo que deben hacer los beneficiarios es acreditar el coste de los gastos a los que han tenido que hacer frente.