El Govern destina 4 millones a granjas afectadas por la Dermatosis Nodular Contagiosa

Hasta ahora, se han identificado dos focos en la provincia de Girona

El Govern ha acordado destinar 4 millones de euros al fondo de contingencia del ejercicio 2025 para ayudas e indemnizaciones a granjas afectadas por la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) del ganado vacuno.

Así lo ha comunicado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una comparecencia posterior al Consell Executiu de este martes, en la que ha recordado que la campaña de vacunación empezará este miércoles, seis días después de la detección del primer caso en el Alt Empordà (Girona) y tras identificar otro foco este lunes en la misma provincia, después de haberse propagado en Italia y Francia.

"El brote está afectando a las comarcas gerundenses, en dos explotaciones. Insistimos en que desde Salud ya se ha dado esta información y en que no hay transmisión en humanos ni problemas de salud con el consumo de leche ni con el de carne", ha subrayado.

La también consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha explicado que en Italia y Francia "se ha actuado con rapidez y contundencia", aplicando los protocolos pertinentes, y ha agradecido a los ganaderos afectados por actuar, textualmente, con contundencia y una comunicación inmediata.

"Esto implica que el Govern deba estar del lado de estas explotaciones afectadas", ha manifestado Paneque, quien ha señalado que el Ejecutivo catalán se ha puesto en marcha para alcanzar el 75% de la vacunación e invertirá 4 millones en ayudas e indemnizaciones para compensar a las granjas afectadas.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es, según la normativa europea, una enfermedad de categoría A para los vacunos y, en consecuencia, debe ser erradicada inmediatamente en caso de ser detectada.

Después de que se hayan detectado dos focos en Catalunya, el Govern califica de "indispensable" plantear un plan de vacunación de emergencia en las zonas afectadas para evitar que la enfermedad se propague en el resto del territorio catalán y en el resto de España.

También alerta de que su afectación puede tener un "alto impacto económico" en las explotaciones ganaderas afectadas, especialmente en el ganado vacuno de leche.