El Govern destinará 18 millones a la competitividad del cooperativismo agrario

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha convocado las ayudas Impuls.Coop, destinados a la transformación del cooperativismo agroalimentario del territorio y a su adaptación a los cambios en el sector ante las normativas española y europea, informa en un comunicado este viernes.

El conseller Òscar Ordeig ha explicado que el sistema cooperativo "fomenta el relevo, ayuda a competir en mercados agrarios tan complejos y aporta soluciones globales", al tiempo que ha destacado que estas ayudas contribuyen, textualmente, a la profesionalización y modernización del sector.

En concreto, cualquier cooperativa agraria de primer y segundo grado dedicada a la transformación o comercialización de productos agrarios con sede en Catalunya puede ser beneficiaria de las ayudas, estructuradas en cuatro líneas.

Se trata de los incentivos a los vínculos entre cooperativas o cooperativas y empresas; a la intercooperación en el sector agrícola; a las fusiones, para crear agrupaciones y organizaciones del sector; y a la creación de nuevas empresas.

Actualmente, en Catalunya hay 193 cooperativas agrarias, que se aglutinan en 32.115 socios productores y generan unos 4.300 puestos de trabajo.