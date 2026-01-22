El Govern dice que las ausencias son retribuidas y no recuperables si no se puede llegar al trabajo

Una persona en la Estación de Passeig de Gràcia mientras continúa la suspensión del servicio de Rodalies. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Empresa y Trabajo, Núria Gilgado, ha asegurado que los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido y no recuperable de hasta 4 días "cuando la persona trabajadora no pueda acceder a su lugar de trabajo por la situación actual del sector ferroviario".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a medios de comunicación, después de las afirmaciones el pasado miércoles de las principales patronales, Foment del Treball y Pimec, que valoraron que los retrasos o ausencias derivadas del corte de la red ferroviaria debían justificarse y recuperarse las horas.

Gilgado ha explicado que los trabajadores pueden acogerse al artículo 37.3G del Estatuto de los Trabajadores, que contempla dicho permiso, "en los casos en los que la actividad laboral no se pueda realizar mediante teletrabajo y cuando la persona trabajadora no pueda acceder a su lugar de trabajo por la situación actual del sector ferroviario".

Así, los trabajadores pueden solicitar a Renfe Rodalies el justificante correspondiente que acredita la suspensión del servicio, que ya está disponible en la web, y que deben presentar ante las empresas.

Gigaldo ha insistido que los trabajadores deben intentar llegar al puesto de trabajo "si hay medios alternativos", pero que en el caso de impedimento, deben comunicarlo a la empresa y pueden acogerse al permiso.