El Govern dice que la enmienda a la totalidad de ERC a los Presupuestos "no cambia" su posición

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que de ERC de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de 2026 "no cambia" la posición de la Generalitat respecto a la negociación.

"No cambia la posición del Govern, continuaremos trabajando, hay tiempo, y desde el Govern queremos cumplir y cumpliremos con todos y cada uno de los acuerdos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

La portavoz ha defendido que hay margen para el acuerdo, y que hay "la misma necesidad que hace una semana" de disponer de los recursos extra de los Presupuestos, y ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá con los acuerdos de investidura con los republicanos.

"El presidente ha sido muy explícito en esta cuestión, así lo trasladó. Hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos todos los acuerdos recogidos en el pacto de investidura", y lo ha ejemplificado con el pacto de la financiación autonómica o el traspaso de Rodalies.

Ha recordado que, de salir adelante, las cuentas supondrán un incremento de más de 9.000 millones de euros anuales respecto al último proyecto aprobado (en 2023), que son necesarios para reforzar los servicios públicos, pero también para cumplir el resto de acuerdos de investidura: "Algunos de los acuerdos de este pacto de investidura necesitan recursos para desplegarse", ha argumentado.